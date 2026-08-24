Amaran Hamas mengenai Pergerakan Peneroka di Tebing Barat dan Baitulmaqdis yang Diduduki

Menurut laporan agensi berita "Abna" memetik portal maklumat Gerakan Hamas, Mahmud Mardawi, salah seorang pemimpin Hamas, memberi amaran tentang intensifikasi serangan peneroka Zionis terhadap rakyat Palestin di Tebing Barat dan Baitulmaqdis yang diduduki.

Merujuk kepada pemusnahan beberapa rumah serta kemudahan pertanian dan perindustrian di kawasan Al-Aghwar, serta pembakaran sebuah kilang di utara Ramallah, beliau menegaskan: serangan-serangan ini mencerminkan dimensi keganasan terancang yang dilakukan oleh kumpulan peneroka yang tidak terkawal di bawah perlindungan kabinet penjajah, yang menghadapi krisis keselamatan dan lapangan, terhadap bangsa Palestin.

Mardawi menambah: jenayah-jenayah ini tidak akan berjaya mencapai matlamat mereka untuk memindahkan rakyat Palestin dan mengosongkan tanah dari penduduk asalnya melalui pembunuhan, pembakaran dan menimbulkan keganasan.

Beliau menyatakan bahawa rejim pendudukan bertanggungjawab atas kesinambungan peningkatan berbahaya ini dan akibatnya, dan menyeru masyarakat antarabangsa supaya meninggalkan sikap diam dan reaksi lemah mereka yang menggalakkan rejim pendudukan dan peneroka untuk meneruskan dan meningkatkan jenayah mereka.

Pemimpin Hamas ini juga meminta rakyat Palestin untuk memperkukuh ketahanan dan perpaduan mereka, mengaktifkan semua cara perlindungan dan menangani serangan peneroka, serta mengintensifkan penentangan terhadap rejim pendudukan.