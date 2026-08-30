Berlin: Hentikan perang tidak bertanggungjawab terhadap Iran

Menurut laporan agensi Abna, Lars Klingbeil, Menteri Kewangan Jerman, sebelum lawatannya ke AS minggu ini untuk menghadiri sidang kemuncak G20, meminta Presiden AS Donald Trump menghentikan perang «tidak bertanggungjawab»nya dengan Iran.

Klingbeil, yang juga memangku jawatan Canselor Kewangan Jerman, berkata kepada rangkaian televisyen ARD: «Inilah mesej yang paling penting, termasuk untuk Amerika Syarikat: hentikan perang ini.»

Beliau juga menuding Donald Trump sebagai penyebab harga bahan api yang tinggi dan menekankan: «Pelaku utamanya ialah Donald Trump dan perang tidak bertanggungjawab yang dicetuskannya terhadap Iran; inilah kesan yang kita rasakan di pam minyak.»

Menteri-menteri Kewangan negara-negara anggota G20 dijadualkan bertemu pada Isnin dan Selasa minggu ini di Asheville, North Carolina – satu pertemuan yang menjadi pembuka kepada sidang kemuncak pemimpin kumpulan tersebut yang akan diadakan pada akhir tahun ini di Miami.