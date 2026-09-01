Nagdi dalam temu bual dengan Al-Mayadeen: Musuh akan membayar harga yang mahal jika menceroboh

Menurut laporan agensi berita ABNA, Brigedier Jeneral Mohammad Reza Nagdi, Penasihat Kanan Panglima Tertinggi Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, dalam temu bual dengan Al-Mayadeen menegaskan: jika Amerika ingin membuat keputusan yang rasional demi kepentingan mereka sendiri, mereka tidak akan sekali-kali terlibat dalam peperangan lain dengan Tehran. Majoriti pegawai Iran cenderung kepada doktrin serangan dan lebih memilihnya, kerana ia sangat berguna dari segi operasi.

Keutamaan Iran adalah pencegahan

Beliau menambah: Pemberhentian peperangan berlaku disebabkan ketidakmampuan Amerika dan kerugian besar yang ditanggungnya. Keutamaan kami bukan peperangan mahupun rundingan, tetapi mencapai pencegahan. Kami yakin akan mencapai kemenangan, tetapi kami tidak menyangka bahawa kemenangan ini akan diperoleh semudah ini. Walaupun mereka membina tembok konkrit di sekeliling Iran dan meletakkan pengawal di hadapannya, negara kami akan bertahan dengan sepenuh kekuatan.

Jeneral Nagdi menjelaskan: Ciri khas Iran dalam peperangan ini adalah senjata buatan dalam negeri kami. Semua kemudahan telah dibina semula di tempat-tempat yang sangat selamat dan beroperasi menggunakan teknologi moden. Iran mempunyai ratusan bandar dan kemudahan industri dan boleh menyembunyikan pengeluarannya dengan pelbagai cara, sama ada di atas tanah mahupun di bawah tanah.

Kejatuhan sistem pertahanan udara musuh

Beliau menyatakan: Sistem pertahanan udara musuh telah runtuh akibat gelombang besar pesawat tanpa pemandu Iran dan peluru berpandu kami. Mereka bahkan menggunakan senjata lama mereka untuk menentang serangan-serangan ini. Tentera Amerika adalah kosong, harimau kertas, dan keupayaan semasanya lebih lemah daripada yang dipamerkan. Kapal pengangkut pesawat dan pejuang Amerika tidak sepenting yang dipropagandakan, kerana dunia telah melihat bahawa kapal-kapal pengangkut tersebut terhenti pada jarak seribu kilometer dari Selat Hormuz dan tidak dapat bergerak.

Jeneral Nagdi menegaskan: Hubungan antara Pasukan Pengawal Revolusi dan kerajaan Iran berada dalam keadaan terbaik dan sangat kukuh. Musuh mesti tahu bahawa jika ia menceroboh terhadap kami, ia akan membayar harga yang mahal. Musuh menyangka ia boleh menguasai Iran dalam masa tiga hari – tetapi apa yang berlaku? Sekarang sudah enam bulan berlalu.