Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Mejar Jeneral Amir Hatemi, Panglima Tentera Republik Islam Iran, melawat pelbagai bahagian di Pangkalan Shahid Lashgari pada hari Jumaat, bersama-sama dengan Laksamana Muda Habibollah Sayyari, Timbalan Koordinator Tentera Darat, dan Brigedier Jeneral Hamid Vahedi, Panglima Tentera Udara.

Dalam pertemuan dengan juruterbang pangkalan ini, Mejar Jeneral Hatami menyatakan bahawa tugas tentera adalah untuk memelihara integriti wilayah, kemerdekaan, dan sistem Republik Islam Iran, dan berkata: "Aspek utama memelihara integriti wilayah kita ialah memelihara sistem suci Republik Islam Iran, dan Republik Islamlah yang telah memelihara integriti wilayah kita." Beliau menegaskan bahawa tentera Republik Islam Iran meneruskan misinya dengan kekuatan penuh, sambil menambah: "Kami telah menunjukkan selama lapan tahun melalui Pertahanan Suci bahawa kami tidak akan membenarkan walau satu inci tanah Iran dipisahkan daripadanya."