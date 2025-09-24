  1. Home
24 September 2025 - 17:02
Armada Global 'Sumud' Diserang 15 Dron

"Armada Global Sumud" yang berlepas untuk menghantar bantuan kemanusiaan dan memecah sekatan Gaza melaporkan terdapat 15 pesawat udara tanpa pemandu (dron) tidak dikenali terbang di atas kapal-kapal mereka.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Armada Global Sumud telah diganggu oleh lebih 15 dron yang melepaskan bahan berbau busuk dan dua tembakan projektil, namun tiada kemalangan jiwa atau kerosakan besar dilaporkan. Gangguan komunikasi dan bunyi letupan turut berlaku.

Armada tersebut menegaskan bahawa sebarang ancaman tidak akan mematahkan semangat mereka untuk meneruskan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kejadian ini berlaku selepas insiden serangan dron pembakar terhadap sebuah kapal armada itu di Tunisia dua minggu sebelumnya.

Rejim Zionis mendakwa armada ini disokong Hamas, namun penganjur menafikan dan menyatakan ia adalah usaha kemanusiaan antarabangsa melibatkan puluhan kapal dan ratusan aktivis dari lebih 40 negara.

