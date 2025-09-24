Presiden Chile: Saya Tidak Mahu Netanyahu Mati Akibat Peluru Berpandu!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Boric berkata beliau lebih ingin menyaksikan Netanyahu didakwa di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) atas pembunuhan beramai-ramai rakyat Gaza, sama seperti penjenayah perang dari Balkan dan Rwanda.

Dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB di New York, Boric menekankan:

"Saya tidak mahu melihat Netanyahu dan keluarganya dimusnahkan oleh peluru berpandu. Saya lebih ingin melihatnya dan pihak lain yang bertanggungjawab atas genosid rakyat Palestin dibicarakan di mahkamah keadilan antarabangsa."

Boric juga mengkritik serangan rejim Zionis ke atas Qatar dan letupan di Iran, serta menyeru komuniti antarabangsa memerangi penyebaran kebencian dan mengukuhkan sistem dunia berbilang kutub.

Beliau menambah:

*"Pada tahun 2025 ini, ribuan rakyat awam yang tidak bersalah terbunuh hanya kerana mereka orang Palestin, sama seperti berjuta-juta orang terbunuh 80 tahun lalu hanya kerana mereka orang Yahudi."*

Beliau menggambarkan krisis Gaza sebagai krisis global memandangkan ia adalah krisis kemanusiaan, dan menyatakan:

"Apabila kanak-kanak Palestin terperangkap di bawah runtuhan, kami di Chile – yang menempatkan komuniti Palestin terbesar di luar dunia Arab – benar-benar berdukacita."

Boric turut mengkritik bekas Presiden AS, Donald Trump, kerana menafikan krisis perubahan iklim dengan menyatakan:

"Kata-kata yang mengatakan pemanasan global tidak wujud bukanlah satu pendapat, tetapi satu penipuan. Kita harus memerangi penipuan."