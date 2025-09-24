Macron Kepada Trump: Mahu Anugerah Nobel? Hentikan Perang Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Macron menegaskan: "Satu-satunya pihak yang mempunyai kemampuan untuk mendesak rejim Zionis menghentikan perang ini ialah Presiden Amerika Syarikat."

Dia menambah: "Sebab Trump boleh melakukan apa yang kami tidak mampu lakukan adalah kerana kami tidak membekalkan senjata yang membolehkan peperangan di Gaza diteruskan. Kami tidak menghantar peralatan ketenteraan untuk perang ini, tetapi Amerika Syarikat melakukannya."

Mengenai ucapan Trump di Perhimpunan Agung PBB, Macron berkata: "Saya nampak seorang presiden yang terlibat dalam isu ini. Dia berkata dari podium: 'Saya mahukan keamanan. Saya telah menyelesaikan tujuh konflik.' Dan kini dia mahukan Anugerah Nobel Keamanan? Hadiah ini hanya boleh diterima jika peperangan ini dihentikan."