  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Berita Antarabangsa

Macron Kepada Trump: Mahu Anugerah Nobel? Hentikan Perang Gaza

24 September 2025 - 17:38
News ID: 1730941
Macron Kepada Trump: Mahu Anugerah Nobel? Hentikan Perang Gaza

Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dalam satu sidang media dari New York, mengisytiharkan bahawa jika Donald Trump mahukan Hadiah Nobel Keamanan, dia perlu bertindak untuk menghentikan perang di Gaza secepatnya.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Macron menegaskan: "Satu-satunya pihak yang mempunyai kemampuan untuk mendesak rejim Zionis menghentikan perang ini ialah Presiden Amerika Syarikat."

Dia menambah: "Sebab Trump boleh melakukan apa yang kami tidak mampu lakukan adalah kerana kami tidak membekalkan senjata yang membolehkan peperangan di Gaza diteruskan. Kami tidak menghantar peralatan ketenteraan untuk perang ini, tetapi Amerika Syarikat melakukannya."

Mengenai ucapan Trump di Perhimpunan Agung PBB, Macron berkata: "Saya nampak seorang presiden yang terlibat dalam isu ini. Dia berkata dari podium: 'Saya mahukan keamanan. Saya telah menyelesaikan tujuh konflik.' Dan kini dia mahukan Anugerah Nobel Keamanan? Hadiah ini hanya boleh diterima jika peperangan ini dihentikan."

Your Comment

You are replying to: .
captcha