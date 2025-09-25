Brigedier Jeneral Sabahi Fard: Markas Pertahanan Udara Berada Pada Tahap Kesediaan Pertahanan Tertinggi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Brigedier Jeneral Alireza Sabahi Fard pada hari Khamis, semasa melawat posisi pertahanan Tentera Darat di barat laut dan mengucapkan tahniah memulakan Minggu Pertahanan Suci, menyatakan:

"Dalam perang 12 hari, kakitangan pertahanan udara Tentera Darat bersama-sama saudara mereka dalam Pertahanan Aeroangkasa Kor Pengawal Revolusi Islam telah mencatatkan pengorbanan dan ketabahan yang gemilang."

Pemerintah Markas Bersama Pertahanan Udara Khatam al-Anbiya menekankan: "Markas Pertahanan Udara negara, sebagai barisan hadapan pertahanan Iran Islam, berada pada tahap kemampuan tempur dan kesediaan pertahanan tertinggi dalam sebarang keadaan."