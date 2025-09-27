Seorang Warganegara Asing Ditahan di Tunisia Atas Tuduhan Menyerang Armada Samud

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang warganegara asing telah ditahan di Tunisia kerana dituduh menyerang kapal dari Armada Global "Sumud" - armada bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Mahkamah Tunisia mengeluarkan waran tangkap pada Jumaat lalu. Serangan itu berlaku ketika kapal tersebut berlabuh di pelabuhan Sidi Bou Said, utara Tunis.

Pasukan keselamatan berjaya menahan suspek di bawah undang-undang antikeganasan. Identiti suspek masih belum didedahkan.

Dua kapal Armada Sumud pernah diserang dengan drone di pelabuhan yang sama awal bulan ini, menyebabkan kerosakan kecil.

Kementerian Dalam Negeri Tunisia menyatakan serangan ini merupakan tindakan terancang. Armada Sumud bertujuan menghantar bantuan kepada penduduk Gaza yang dikepung.