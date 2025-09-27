  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Berita Antarabangsa

Barack Obama: Krisis Kemanusiaan di Gaza Tidak Boleh Diabaikan.

27 September 2025 - 18:14
News ID: 1732091
Barack Obama: Krisis Kemanusiaan di Gaza Tidak Boleh Diabaikan.

Bekas presiden AS Barack Obama menyatakan krisis kemanusiaan di Gaza tidak boleh diabaikan. Dalam pidatonya di Dublin, Ireland, Obama mengutuk keras operasi militer Israel di Gaza dan menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bekas presiden AS Barack Obama menyatakan krisis kemanusiaan di Gaza tidak boleh diabaikan. Dalam ucapannya di Dublin, Ireland, Obama mengutuk keras operasi ketenteraan Israel di Gaza dan menyeru pembentukan negara Palestin yang merdeka. Antara noktah-noktah yang telah diberikannya:

  1. Obama menegaskan tidak ada alasan pihak tentera untuk terus menghancurkan Gaza

  2. Menyebut anak-anak tidak boleh dibiarkan mati kelaparan

  3. Mengkritik kegagalan pemimpin dunia menyelesaikan konflik

  4. Mengalukan ketidaksepakatannya dengan Benjamin Netanyahu

Ucapan Obama ini muncul saat serangan Israel ke Gaza menjadi agenda utama Mesyuarat Umum PBB di New York.

Sementara itu, Netanyahu menolak pengakuan negara Palestin oleh beberapa negara Barat, menyebutnya sebagai suatu bentuk menyerah diri terhadap tekanan media.

Your Comment

You are replying to: .
captcha