UNRWA: Satu Pertiga Kanak-kanak di Gaza Tidak Mendapat Makanan Setiap Hari Langsung

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Agensi Bantuan dan Kerja untuk Pelarian Palestin Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNRWA) melaporkan krisis kelaparan yang semakin teruk di Genting Gaza.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Jawatankuasa Penyelamat Antarabangsa, satu daripada setiap tiga kanak-kanak yang tinggal di Gaza tidak mendapat makanan selama 24 jam penuh.

Keadaan ini berlaku dalam keadaan regim Zionis meneruskan pembunuhan beramai-ramainya terhadap kawasan ini sejak 7 Oktober 2023.

Di sisi lain, pada hari ini, Kompleks Perubatan Nasser di bandar Khan Younis, Genting Gaza mengumumkan bahawa seorang bayi telah syahid akibat kekurangan zat makanan dan ketiadaan rawatan perubatan.