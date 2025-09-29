Hamas: Tony Blair Patut Dipenjara, Bukan Mentadbir

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang pegawai kanan Hamas telah mengkritik keras rancangan AS yang dilaporkan untuk melantik bekas Perdana Menteri Britain, Tony Blair, sebagai gabenor Gaza. Husam Badran, ahli biro politik Hamas, menyatakan bahawa memasukkan Blair dalam sebarang inisiatif gencatan senjata adalah "tanda buruk bagi rakyat Palestin."

Sebagai tindak balas kepada laporan oleh Haaretz, Badran mengisytiharkan bahawa Blair, yang dipanggilnya "saudara syaitan," sepatutnya menghadapi mahkamah antarabangsa kerana jenayahnya, terutamanya peranannya dalam Perang Iraq, dan bukannya dipertimbangkan untuk mentadbir Gaza. Beliau menggambarkan Blair sebagai seorang sosok yang tidak membawa sebarang kebaikan kepada perjuangan Palestin dan menekankan bahawa mentadbir urusan Palestin adalah semata-mata perkara rakyat Palestin yang harus diputuskan melalui kesepakatan nasional, bukan oleh pihak luar.

Badran mengesahkan bahawa rakyat Palestin mampu menguruskan hal ehwal mereka sendiri. Beliau juga menjelaskan bahawa Hamas tidak mempunyai hasrat untuk memerintah Gaza tanpa penyertaan kumpulan-kumpulan Palestin yang lain, satu pendirian yang katanya telah disampaikan bahkan sebelum konflik semasa.

Mengenai rundingan gencatan senjata, Badran melaporkan bahawa tiada cadangan rasmi yang diterima melalui pengantara, dan sebarang maklumat hanya datang melalui laporan media. Kenyataan ini menyusuli pengumuman Hamas sebelum ini bahawa rundingan telah digantung sejak percubaan pembunuhan Israel di Doha pada 9 September.