Netanyahu: Kami Tidak Mampu Musnahkan Uranium Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketika berbual dengan wawancara dari rangkaian Fox News, Benjamin Netanyahu berkata, "Kami tidak mampu untuk menghancurkan uranium yang telah diperkaya Iran dan ia dilihat sebagai pelan yang amat sukar". Temu bual ini diambil seketika selepas ucapannya yang diberikan di hadapan dewan yang kosong.

Dia juga turut menambah bahawa lokasi Uranium tersebut telah dikenal pasti secara teliti namun bagi memusnahkannya adalah suatu perkara yang belum lagi dapat pihak kerajaannya lakukan.