Netanyahu: Kami Tidak Mampu Musnahkan Uranium Iran

29 September 2025 - 17:48
Menurut sebuah temu bual di antara Fox News dan Perdana Menteri Israel, dia mengatakan bahawa untuk menghancurkan uranium dan pelan pengayaan uranium Iran adalah sangat sukar.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketika berbual dengan wawancara dari rangkaian Fox News, Benjamin Netanyahu berkata, "Kami tidak mampu untuk menghancurkan uranium yang telah diperkaya Iran dan ia dilihat sebagai pelan yang amat sukar". Temu bual ini diambil seketika selepas ucapannya yang diberikan di hadapan dewan yang kosong.

Dia juga turut menambah bahawa lokasi Uranium tersebut telah dikenal pasti secara teliti namun bagi memusnahkannya adalah suatu perkara yang belum lagi dapat pihak kerajaannya lakukan.

