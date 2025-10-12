Berpuluh-puluh Ribu Berhimpun di Australia Untuk Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berpuluh-puluh ribu rakyat Australia turun ke jalanan di Sydney untuk menunjukkan solidariti dengan Gaza, sambil meluangkan keraguan terhadap gencatan senjata yang baru diumumkan bagi menghentikan genosid dua tahun rejim Israel ke atas wilayah Palestin yang dikepung itu.

Penganjur, Kumpulan Tindakan Palestin, menganggarkan hampir 30,000 rakyat Australia menyertai perhimpunan pro-Palestin pada Ahad.

Pembantah menyuarakan keraguan terhadap komitmen Israel untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata dengan kumpulan penentang Palestin, Hamas.

Rakaman dari Australian Broadcasting Corp (ABC) menunjukkan para pembantah, kebanyakan membawa bendera Palestin dan memakai selendang kufiyah, berarak melalui jalan bandar yang ditutup.

Damian Ridgwell, penganjur perhimpunan Sydney, berkata, "Kami menuntut penghentian genosid ini, penghentian perdagangan peralatan dan perkakasan ketenteraan kepada [rejim] yang telah membunuh ratusan ribu orang dalam tempoh dua tahun kebelakangan ini, puluhan ribu kanak-kanak."

"Kami menggesa semua orang menyertai kami di jalanraya... untuk memenuhi bandar dengan bendera Palestin bagi membela keadilan dan pembebasan," nyatanya.

Walaupun gencatan senjata dikekalkan, Israel terus mengekalkan penjajahan tentera ke atas Gaza dan Tebing Barat, kata Amal Naser, seorang penganjur lain.

Beliau seterusnya menyatakan bahawa pendudukan yang berterusan, bersama dengan diskriminasi sistematik yang dihadapi oleh rakyat Palestin di tanah nenek moyang mereka, merupakan sistem Apartheid.

Pembantah Abbi Jordan berkata beliau menghadiri perhimpunan itu kerana "gencatan senjata yang kononnya ini tidak akan bertahan... Israel sentiasa melanggar setiap gencatan senjata yang pernah mereka lakukan."

"Selama 78 tahun, mereka telah menjalankan pendudukan haram di wilayah Palestin, dan kami menuntut kerajaan Australia mengenakan sekatan ke atas Israel," tambahnya.

Perhimpunan itu berlangsung di daerah perniagaan bandar tersebut selepas mahkamah minggu lepas menyekat permintaan untuk mengadakannya di Sydney Opera House.

Demonstrasi pro-Palestin telah kerap diadakan di Australia, terutamanya di Sydney dan Melbourne, sejak rejim Israel melancarkan serangan genosid ke atas Gaza pada 7 Oktober 2023.

Khamis lalu, rejim Israel secara rasmi meluluskan perjanjian gencatan senjata yang dicadangkan oleh Presiden AS Donald Trump, menandakan permulaan fasa pertama pelan perdamaian yang lebih luas.

Perjanjian itu menyeru penghentian permusuhan, pengunduran tentera Israel dari Gaza, pemudahan bantuan kemanusiaan, dan pertukaran tahanan/penculikan.

Seorang pegawai Hamas mengesahkan bahawa pembebasan baki tawanan Israel, yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, akan bermula pada pagi Isnin mengikut waktu tempatan.

Hampir 2,000 orang Palestin yang diculik, kebanyakannya ditahan semasa genosid Israel, juga akan dibebaskan selepas pembebasan tawanan di bawah perjanjian tersebut.

Sejak permulaan perang ke atas Gaza, sekurang-kurangnya 67,682 rakyat Palestin telah terbunuh dan 170,033 tercedera, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, menurut Kementerian Kesihatan Gaza.

Pakar percaya jumlah kematian sebenar adalah jauh lebih tinggi, memandangkan beribu-ribu rakyat Palestin masih hilang atau terperangkap di bawah runtuhan.