Video | Bendera Israel Tempatnya di Tempat Sampah

Pada 18 September 2025, kira-kira 1,000 orang menyertai perarakan panjang pro-Palestin di Lausanne yang bermula dari Place de la Riponne, sementara perhimpunan pro-Israel yang lebih kecil berlangsung di lokasi lain. Polis campur tangan untuk membubarkan orang ramai pro-Palestin dengan menggunakan gas pemedih mata, peluru getah, dan meriam air. Pihak berkuasa menyatakan keperluan untuk mengekalkan ketenteraman awam sebagai alasan untuk campur tangan, manakala para penunjuk perasaan mengutuk tindakan tersebut sebagai melampau. Keadaan kembali tenang sekitar jam 8:00 malam waktu tempatan.