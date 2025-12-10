Syahid Tahanan Palestin di Hospital Rejim Zionis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tahanan Palestin, "Abdul Rahman Sufian Mohammad Al-Sabatin" berusia 21 tahun dari kampung Husan di barat Baitulmaqdis, telah syahid pada Rabu ini di hospital "Shaare Zedek" milik rejim Zionis.

Menurut laporan rangkaian Al-Ghad, Jabatan Hal Ehwal Awam Palestin telah memberitahu "Jawatankuasa Hal Ehwal Tahanan dan Bekas Tahanan" serta "Kelab Tahanan Palestin" tentang syahidnya Al-Sabatin.

Al-Sabatin telah ditahan di penjara rejim Zionis sejak 24 Jun 2025. Sidang mahkamahnya diadakan pada 25 November 2025, dan keluarganya yang hadir menegaskan bahawa mereka tidak melihat sebarang tanda penyakit atau keadaan berbahaya padanya.

Dengan syahidnya Al-Sabatin, badan-badan hak asasi manusia mengumumkan bahawa bilangan syuhada gerakan tahanan sejak permulaan perang pembunuhan beramai-ramai telah melebihi 100 orang, walaupun angka ini bukanlah muktamad.

Pada pertengahan November 2025, organisasi "Doktor untuk Hak Asasi Manusia" di Israel melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 98 rakyat Palestin telah terkorban di pusat tahanan rejim Zionis sejak permulaan perang ke atas Gaza pada Oktober 2023. Organisasi itu menegaskan bahawa mereka diseksa dan diabaikan dari segi perubatan, dan menyeru agar siasatan antarabangsa dijalankan.

Dalam laporan bertajuk "Hukuman Mati ke Atas Rakyat Palestin di Pusat Tahanan", organisasi itu menyatakan: "46 orang terkorban di penjara rasmi Israel dan 52 lagi di pusat tahanan tentera, kesemuanya penduduk Gaza. Organisasi itu menggambarkan bilangan mangsa sebagai "tidak pernah berlaku sebelum ini" dan menambah bahawa angka sebenar mungkin lebih tinggi."

Pada Isnin lepas, tapak berita "Walla" mengeluarkan data yang menunjukkan sejak Itamar Ben-Gvir memegang jawatan sebagai Menteri Keselamatan Dalam Negeri, 110 tahanan keselamatan telah terkorban antara tahun 2023 hingga 2025, kebanyakannya meninggal dunia di hospital selepas menerima rawatan, dan bukan di dalam penjara.

Menurut laporan itu, sejak Oktober 2025, kira-kira 11,000 tahanan dan banduan keselamatan ditahan di penjara Israel, kebanyakannya ditangkap semasa perang.

Anggaran menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 10,000 rakyat Palestin kini ditahan sebagai tahanan keselamatan di penjara Israel. Bilangan mereka yang ditahan sebagai "pejuang haram" pula telah mencecah 2,454 orang. Angka ini tidak termasuk semua tahanan Gaza di kem tentera rejim Zionis.