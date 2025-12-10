Israel dan Bolivia Bina Semula Hubungan Diplomatik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Luar Israel mengumumkan bahawa rejim itu dan Bolivia telah menandatangani perjanjian menyambung semula hubungan di Washington, satu perjanjian yang dilakukan dalam satu majlis rasmi di kediaman Duta Israel di Amerika.

Menteri Luar Israel, Gideon Sa'ar, berkata dalam majlis itu: "Kita hari ini menamatkan satu babak panjang dan tidak wajar mengenai pemutusan hubungan antara dua negara yang bersahabat."

Dalam mesyuarat itu, Sa'ar dan Menteri Luar Bolivia, Fernando Aramayo, menandatangani dokumen pemulihan hubungan.

Dalam ucapannya, Aramayo berkata negaranya berasa sangat dekat dengan rakyat Israel dan menganggap keputusan ini sebagai hasil daripada cabaran-cabaran bersama. Menurutnya, penyambungan semula hubungan ini akan membuka jalan panjang untuk kerjasama dan mengatasi pelbagai masalah.

Latar Belakang Pemutusan Hubungan

Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel pada tahun 2023, selepas bermulanya perang Gaza, satu keputusan yang dibuat oleh kerajaan berhaluan kiri Luis Arce. Israel menyifatkan tindakan itu sebagai menyerah kepada keganasan, manakala gerakan Hamas menyambutnya baik.

Namun, kemenangan Rodrigo Báez – calon berhaluan sederhana dan kanan sederhana, dalam pilihan raya terkini telah membuka laluan untuk memulihkan hubungan. Sa'ar mengumumkan bahawa selepas Báez terpilih, beliau telah berbual dengannya pada hari selepas pilihan raya.

Bolivia juga baru-baru ini memansuhkan keperluan visa untuk pelancong Israel, yang dianggap sebagai sebahagian daripada proses normalisasi hubungan.

Ini bukan kali pertama Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel. Pada tahun 2009, hubungan juga diputuskan kerana operasi ketenteraan Israel di Gaza, tetapi dipulihkan pada tahun 2019 oleh kerajaan sementara berhaluan kanan, dan sekali lagi diputuskan pada tahun 2023 semasa pemerintahan Arce.