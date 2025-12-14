Serangan Pengganas ke Pasar Krismas di Jerman Dihalang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pihak berkuasa Jerman melaporkan penangkapan lima orang yang disyaki terlibat dalam satu komplot pengganas bagi menyerang sebuah pasar Krismas dengan kenderaan, bertujuan untuk membunuh dan mencederakan pengunjung.

Polis dan pihak pendakwaan melaporkan bahawa seorang warganegara Mesir, tiga warganegara Maghribi, dan seorang warganegara Syria telah ditahan atas tuduhan merancang serangan di negeri Bavaria, selatan Jerman.

Menurut kenyataan polis, serangan yang dirancang itu mensasarkan sebuah pasar di daerah Dingolfing-Landau, dan bertujuan dilaksanakan dengan menggunakan sebuah kenderaan untuk membunuh atau mencederakan sebanyak mungkin orang.

Kesemua suspek telah dibawa menghadap hakim pada hari Sabtu dan masih ditahan.

Pihak berkuasa Jerman telah meningkatkan tahap amaran berikutan ramalan serangan terhadap pasar-pasar Krismas, selepas kejadian serangan menggunakan kenderaan ke atas sebuah pasar di Magdeburg tahun lalu yang mengakibatkan kematian enam orang dan mencederakan ratusan yang lain.