Jangan Tertipu dengan Doktrin Keselamatan Nasional Amerika Syarikat 2026

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hujjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Mohammad Mahdi Emani Pour menulis di dalam satu hantaran di platform X: “Kandungan yang didakwa dalam Doktrin Strategik Amerika Syarikat 2026 tidak boleh ditafsirkan sebagai tanda negara tersebut menarik diri daripada campur tangan serantau di Asia Barat.

Dakwaan yang sukar dipercayai ini mungkin bermakna Amerika Syarikat lebih memfokuskan kepada campur tangan secara 'lembut' (soft intervention) berbanding campur tangan secara 'keras' (hard intervention). Jika ditangani dengan cuai, ia boleh membawa kesan buruk terhadap keselamatan serantau dan sistem antarabangsa."

Perlu dinyatakan bahawa penerbitan Doktrin Keselamatan Nasional kerajaan Trump pada tahun 2026 telah mencetuskan pelbagai perbincangan dalam bidang keselamatan antarabangsa dan dasar luar negara, dengan banyak analisis berbeza dikemukakan mengenainya.