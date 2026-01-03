Pengawal Sempadan Iran Patahkan Cubaan Penyusupan Pengganas Berhampiran Saravan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pengawal sempadan Iran bertempur dengan sebuah kumpulan pengganas di sepanjang jalur sempadan Daerah Saravan di wilayah Sistan dan Baluchestan tenggara, berjaya menghalang kumpulan itu daripada menyusup masuk ke negara ini, kata seorang pegawai kanan sempadan.

Brigedier Jeneral Reza Shojaei, Panglima Pengawal Sempadan Sistan dan Baluchestan, berkata pada malam Jumaat bahawa operasi itu menyusul laporan risik yang menunjukkan pergerakan oleh kumpulan pengganas dan anti-Iran yang merancang untuk memasuki wilayah Iran.

Beliau menyatakan bahawa rancangan penyusupan itu berlaku seiring dengan majlis-majlis sensitif, termasuk ulang tahun kelahiran Imam Ali (SAW) dan ulang tahun syahid Leftenan Jeneral Qassem Soleimani, dengan tujuan untuk melaksanakan tindakan pengganas dan mewujudkan ketidakselamatan di bandar-bandar Iran.

Shojaei menyatakan bahawa unit risik dan operasi sempadan segera diletakkan dalam keadaan siaga tinggi. Lewat malam Khamis, satu pasukan pengganas yang cuba menyeberangi sempadan terlibat dengan pengawal sempadan Iran, membawa kepada pertukaran tembakan berat. Selepas pertempuran sengit, penyerang mengalami kerugian besar, dengan beberapa anggota tercedera, dan terpaksa melarikan diri dari kawasan itu, meninggalkan senjata dan peralatan.

Pasukan sempadan merampas sejumlah besar senjata dan peluru, termasuk empat senapang Kalashnikov, sebuah pistol, peluru RPG dan SPG-9, bom tangan, peluru mesingan berat, peluru penembak tepat, dan beberapa kelopak peluru.

Panglima itu menekankan bahawa pengawal sempadan di Wilayah Sistan dan Baluchestan kekal bersedia sepenuhnya untuk menangani sebarang tindakan haram secara tegas dan bijaksana, terutamanya tindakan sabotaj dan keganasan, dan tidak akan membenarkan ancaman kepada ketenteraman awam dan keselamatan.

Daerah Saravan terletak kira-kira 347 kilometer tenggara Zahedan, ibu kota wilayah Sistan dan Baluchestan.