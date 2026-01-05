Brazil Kecam Serbuan AS ke atas Venezuela sebagai Pelanggaran Kedaulatan yang Serius

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Brazil telah mengutuk keras operasi ketenteraan Amerika Syarikat ke atas Venezuela, dengan menggambarkan serbuan yang membawa kepada penangkapan Presiden Nicolás Maduro sebagai satu pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan undang-undang antarabangsa, yang berpotensi mengakibatkan kesan tidak stabil bagi Amerika Latin.

Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva berkata serangan udara dan penahanan Maduro menandakan satu eskalasi berbahaya. Dalam satu catatan di X, Lula menyatakan bahawa operasi tersebut "telah melintasi garisan yang tidak boleh diterima," dengan menyifatkannya sebagai satu serangan terang-terangan ke atas kedaulatan Venezuela serta memberi amaran bahawa ia menetapkan satu preseden yang sangat berbahaya bagi masyarakat global, menurut RT.

"Operasi ini mengingatkan kita kepada bab-bab paling gelap campur tangan politik di Amerika Latin dan Caribbean serta mengancam usaha untuk mengekalkan rantau ini sebagai zon keamanan," kata Lula, sambil mendesak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bertindak balas dengan tegas.

Menurut Mehr, sebagai tindak balas kepada krisis yang sedang berkembang, kerajaan Brazil telah mengadakan mesyuarat kabinet kecemasan bagi menangani dua kebimbangan mendesak: keselamatan di sepanjang sempadan Brazil yang luas dengan Venezuela serta perlindungan rakyat Brazil.

Kutukan Brazil turut disuarakan oleh beberapa anggota BRICS yang lain. Kementerian Luar Rusia menggambarkan tindakan AS sebagai "satu tindakan agresi bersenjata," sambil menyeru kesederhanaan dan memberi amaran terhadap eskalasi lanjut. Kementerian Luar China berkata mereka "amat terkejut" dengan perkembangan tersebut dan mendesak Washington menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keselamatan negara-negara lain.

Pasukan Khas AS dilaporkan melaksanakan serangan udara ke atas negara Amerika Selatan yang kaya dengan minyak itu pada awal hari Sabtu, dengan menahan Presiden Maduro dan isterinya semasa operasi tersebut. Kedua-duanya telah dipindahkan ke Amerika Syarikat dan didakwa dengan konspirasi mengedar dadah tuduhan yang telah lama ditolak oleh Maduro, dengan menegaskan bahawa objektif Washington adalah untuk menukar rejim dan mengawal sumber Venezuela.