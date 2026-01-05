Pertembungan Tercetus antara Polis Israel dan Penunjuk Perasaan Ultra-Ortodoks di Jerusalem

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pertembungan telah meletus antara polis Israel dan penunjuk perasaan Yahudi ultra-Ortodoks ('Haredim') yang menentang perkhidmatan tentera, di hadapan sebuah pejabat perekrutan di Jerusalem.

Menurut akhbar Ibrani Yedioth Ahronoth, polis menggunakan air sisa dalam usaha membubarkan kumpulan Haredim, yang cuba menghalang jalan masuk ke pejabat perekrutan tersebut.

Akhbar itu juga melaporkan bahawa seorang penunjuk perasaan telah ditahan semasa pertembungan dengan polis.

Sementara itu, pihak berkuasa penyiaran rasmi melaporkan bahawa beratus-ratus pelajar dari sekolah agama 'Yeshiva' mengadakan bantahan di Kiryat Ono, berhampiran Tel Aviv.

Di Jerusalem, mereka juga cuba menghalang jalan masuk ke pejabat perekrutan di kawasan Tel Hashomer bandar itu, di mana konfrontasi antara polis dan penunjuk perasaan telah direkodkan.