Bantahan di Sweden terhadap Serangan AS ke atas Venezuela dan Serangan Israel ke atas Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Beratus-ratus orang berkumpul di ibu negara Sweden, Stockholm, pada hari Sabtu untuk membantah serangan berterusan Israel ke atas Gaza walaupun terdapat gencatan senjata, serta serangan terkini AS ke atas Venezuela yang turut membawa kepada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Menjawab seruan daripada beberapa pertubuhan masyarakat sivil, para penunjuk perasaan berkumpul di Dataran Odenplan.

Peserta membawa sepanduk yang bertulis "Kanak-kanak dibunuh di Gaza," "Hentikan kekurangan makanan di Palestin," "Tidak kepada peperangan di Venezuela," dan "Minyak Venezuela milik Venezuela," sambil menyeru penghentian campur tangan ketenteraan di kedua-dua Gaza dan Venezuela.

Aktivis Yahudi Sweden, Dror Feiler, memberitahu Anadolu bahawa mereka mengutuk serangan Israel ke atas Gaza walaupun terdapat seruan untuk keamanan.

Berkenaan AS, Feiler berkata Washington berusaha untuk menggulingkan kerajaan yang tidak memenuhi kepentingannya. "Orang Amerika melakukan apa yang sentiasa mereka lakukan, cuba menggulingkan rejim yang tidak membenarkan diri mereka diperintah olehnya."

Mengaitkan keadaan di Palestin dengan penglibatan AS di Venezuela, Feiler berkata: "Perjuangan Palestin adalah perjuangan kita, sama seperti perjuangan rakyat Venezuela."

Menggambarkan kehadiran Israel di Gaza, Lubnan, dan Dataran Tinggi Golan Syria sebagai "penjajahan haram," Feiler menekankan kepentingan kedaulatan. "Sama ada anda menyukai polisi Maduro atau tidak adalah tidak relevan. Beliau adalah presiden terpilih sebuah negara. Tiada siapa berhak memasuki sebuah negara dan menangkap presidennya, sama seperti Israel tidak berhak memutuskan siapa yang memerintah Gaza atau Lubnan," katanya. "Kita mesti memulihkan undang-undang antarabangsa."