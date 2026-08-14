Tuduhan Amerika Syarikat terhadap Iran mengenai Yaman adalah tidak berasas

Menurut laporan agensi berita ABNA, Gholamhossein Darzi, Duta Besar dan Timbalan Wakil Iran di PBB, pada Khamis waktu tempatan dalam surat kepada António Guterres, Setiausaha Agung PBB, dan Pengerusi bergilir Majlis Keselamatan, menambah: «Penerbangan terkini Iran ke Sana'a bersifat kemanusiaan. Penutupan jangka panjang dan sekatan ketat yang dikenakan ke atas Lapangan Terbang Antarabangsa Sana'a, bersama dengan sekatan, telah mengenakan akibat kemanusiaan yang paling dahsyat ke atas rakyat Yaman».
14 Ogos 2026 - 15:09
News ID: 1852431
Source: ABNA
Gholamhossein Darzi dalam surat kepada Setiausaha Agung PBB dan Pengerusi bergilir Majlis Keselamatan menolak tuduhan tidak berasas wakil AS dalam mesyuarat Majlis mengenai Yaman terhadap Iran.
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