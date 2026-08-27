Araghchi: Keganasan Ekonomi AS terhadap Iran Perlu Dikecam

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi dalam surat yang diterbitkan pada Rabu malam, 4 September 1405 (kalendar Iran) ini, menyatakan bahawa matlamat yang diisytiharkan bagi apa yang dipanggil "operasi" ini adalah untuk menamatkan hubungan ekonomi yang sah dengan Iran, yang disokong oleh ancaman mengenakan sekunder dan penafian akses kepada sistem kewangan AS.

Menteri Hal Ehwal Luar dalam bahagian lain surat ini menegaskan: apa yang dipanggil "operasi" ini adalah penyelewengan nyata daripada keputusan dan perintah Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan menunjukkan betapa beratnya jenayah yang dilakukan AS terhadap rakyat Iran; kerana Mahkamah pada 3 Oktober 2018 dengan sebulat suara memerintahkan bahawa kerajaan AS mesti menjamin eksport bebas (1) ubat-ubatan dan peralatan perubatan; (2) bahan makanan dan barangan pertanian; dan (3) alat ganti, peralatan dan perkhidmatan berkaitan (termasuk perkhidmatan waranti, penyelenggaraan, pembaikan dan pemeriksaan) yang diperlukan untuk keselamatan penerbangan awam ke Iran, serta mengeluarkan "lesen dan kuasa yang diperlukan" dan memudahkan pemindahan bayaran dan dana berkaitan yang lain.