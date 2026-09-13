Al-Jazeera: Kredibiliti Amerika telah rosak secara tidak dapat dipulihkan

Menurut laporan agensi berita ABNA, seorang profesor Institut Pengajian Tinggi Doha berkata bahawa serangan Amerika terhadap Iran pada bulan Februari telah merosakkan kredibiliti kekuatan tentera Washington di peringkat antarabangsa secara teruk, dan Amerika akhirnya mungkin terpaksa menerima realiti baru yang dicipta di medan.

Mohammad Al-Masri, profesor Institut Pengajian Tinggi Doha, dalam temu bual dengan Al-Jazeera berkata: kredibiliti Amerika semasa perang dengan Iran telah rosak secara tidak dapat dipulihkan, dan dalam hal ini tidak ada keraguan.

Beliau mengenai dakwaan Donald Trump, presiden Amerika, tentang peningkatan lalu lintas kapal tangki minyak melalui Selat Hormuz berkata: data penjejakan menunjukkan bahawa dalam amalan hanya sangat sedikit kapal yang mampu melalui laluan ini.

Al-Masri menambah: walaupun Amerika telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk laluan rahsia dan malam kapal-kapal, ia tidak mampu mengembalikan lalu lintas maritim bahkan ke tahap yang hampir dengan keadaan normal.

Profesor universiti ini berkata bahawa akhirnya situasi akan mencapai titik di mana salah satu pihak mesti mengubah pendiriannya; sama ada Iran menerima syarat Amerika, yang menurutnya sangat tidak mungkin, atau Washington akan terpaksa menerima sebahagian daripada realiti baru di medan.