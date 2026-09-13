Pezeshkian: Kami bersedia mengadakan komisen ekonomi Iran dan Afrika Selatan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Massoud Pezeshkian, presiden, dalam pertemuan dengan presiden Afrika Selatan, menyatakan: Afrika Selatan dan Allahyarham Nelson Mandela bagi saya di usia muda sentiasa menjadi simbol perjuangan menentang kezaliman dan diskriminasi kaum, dan pembelaan anda hari ini terhadap rakyat Palestin yang tertindas sangat mengagumkan dan patut dipuji.

Presiden dengan merujuk pada persamaan pandangan kedua negara dalam isu antarabangsa, menegaskan: kami ingin meluaskan hubungan kami dengan Afrika Selatan dalam pelbagai bidang agar pandangan ini tersebar di dunia.

Pezeshkian sambil menjemput presiden Afrika Selatan untuk hadir di Tehran, berkata: kami bersedia mengadakan komisen bersama kedua negara untuk memajukan program kerjasama bersama dan memperkukuh serta membangunkan hubungan antara kedua negara.

Cyril Ramaphosa, presiden Afrika Selatan, juga dengan merujuk pada penentangan dan ketabahan bangsa Iran terhadap pencerobohan musuh, berkata: hubungan kami dengan Iran sentiasa penting, dan kami berusaha memperkukuh dan membangunkan hubungan ini pada masa hadapan juga.

Presiden Afrika Selatan sambil mengutuk tindakan Israel di Gaza, berkata: kami dalam isu Palestin menganggap diri kami wajib menyokong, Allahyarham Nelson Mandela telah menekankan sokongan terhadap Palestin.

Ramaphosa menekankan pembangunan kerjasama ekonomi Iran dalam rangka BRICS dan berkata: komisen ekonomi bersama boleh menjadi strategi jangka panjang yang bermanfaat untuk merealisasikan program ekonomi antara kedua negara.