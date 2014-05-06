Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA.co) - Kerajaan Austria mengumumkan pembatalan kerakyatan bagi individu yang menyertai kegiatan militan di Syria. Menurut laporan ini, seseorang individu perlu meninggalkan kerakyatan masing-masing ketika menjalankan tugas atau berkhidmat dengan militan asing.

Menteri Austria Johanna Mikl-Leitner berkata, "Austria merupakan sebuah negara yang tidak cenderung kepada mana-mana pihak dan rakyatnya tidak berhak menyertai krisis bersenjata di mana-mana negara".

Beberapa gadis Austria bertindak menyertai perang di Syria dan menurut undang-undang baru tersebut, kerakyatan mereka dibatalkan secara automatik.

Sebelum ini gadis berusia 16 dan 15 tahun berasal dari ibunegara Austria dilaporkan tidak kembali ke rumah masing-masing dan memaklumkan penyertaan mereka di Syria setelah itu.

Menyedari bahaya yang perlu dibendung, Kementerian Luar dan Mahkamah Austria bersepakat akan berusaha menyedarkan rakyatnya tentang pelampau agama bagi mencegah pengaruh tersebut menular ke dalam masyarakat.