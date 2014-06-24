Rejimen Sunni Basrah dibentuk untuk memerangi ISIS

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA.co) - Televisyen al-Alam melaporkan Diwan Waqaf Sunni di wilayah Selatan Iraq memutuskan untuk membentuk pasukan rejimen yang dianggotai 8 kabilah Sunni untuk berjuang bersama prajurit Iraq dalam menentang terrorisme.



Presiden Waqaf Sunni di wilayah Selatan, Sheikh Mohammed Balasim berkata kepada pemberita al-Alam hari ini, "Kami umumkan pembentukan rejimen khas Ahli Sunnah di Wilayah Basrah, termasuk pembentukan bridged Isnad al-Basrah yang akan menjadi perisai utuh dalam mempertahankan Basrah dan membela warganya.



Pengarah Urusan Dewan Waqaf Sunni mengesahkan para relawan baru akan menyertai pentadbiran yang dipimpin oleh polis Basra dan merupakan sebahagian daripada pasukan Liwa Isnad al-Watani yang terdiri daripada semua kompenen mazhab di Basrah.



Anggota Jemaah Ulama Iraq di Selatan, Mohammed Zaki berkata berkata kepada pemberita al-Alam, "Basrah melancarkan angkatan relawan dari semua mazhab, puak demi membantu prajurit kita yang gagah berani."



Sejak marja' tertinggi agama di Najaf mengumumkan jihad Kifa'i, ribuan pemuda dari berbagai puak Sunni di Selatan Iraq menyertai relawan dalam memerangi kumpulan pengganas Takfiri yang bersenjata.