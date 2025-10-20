Warganegara Amerika, China, dan Turki Paling Ramai Dalam Kalangan Pelancong Asing di Haram Sayyidah Karimah AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada separuh pertama tahun 1404 HS, lebih daripada 1,100 pelancong bukan Islam dari 56 negara telah menerima perkhidmatan pelancongan di Haram Sayyidah Karimah yang suci. Majoriti pelancong adalah dari Amerika Syarikat, diikuti oleh China, Turki, Sepanyol, England, Poland, Rusia, Jerman, dan Thailand.

Pelancong-pelancong ini telah memasuki Iran dengan tujuan untuk melawat tarikan agama, budaya, dan sejarah di Qom, khususnya Haram suci Hazrat Fatimah al-Ma'soumeh AS. Mereka telah menerima perkhidmatan pelancongan di dalam haram dengan merujuk kepada Pejabat Antarabangsa Haram suci.

Dalam tempoh yang sama, lebih daripada enam ribu lima ratus jemaah Muslim dari 30 negara telah menerima perkhidmatan ziarah di Haram Sayyidah Karimah yang suci. Jemaah dari negara-negara seperti Iraq, Pakistan, Nigeria, India, Azerbaijan, Bahrain, Arab Saudi, Lubnan, Kuwait, dan juga Amerika Syarikat berada dalam kumpulan ini.

Peningkatan kehadiran jemaah asing di Qom menunjukkan kedudukan global bandar ini sebagai salah satu pusat keagamaan dan ilmiah yang terpenting dalam dunia Islam. Selain menziarahi, ramai dalam kalangan jemaah ini juga turut serta dalam program-program budaya dan pendidikan Astan Quds Hazrat Fatimah al-Ma'sumah (as).

Pertumbuhan kehadiran pelancong asing di Qom pada tahun 1404 HS adalah hasil daripada pembangunan infrastruktur untuk jemaah, pengembangan perkhidmatan antarabangsa di haram suci, dan perancangan budaya Astan untuk memperkenalkan makrifat Ahlul Bait (as) kepada masyarakat global dengan lebih meluas.