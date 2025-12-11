56 Negara Dunia Mengecam Taliban Atas Jenayah Terhadap Kemanusiaan Pada Hari Hak Asasi Manusia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para wakil negara-negara ini dalam satu kenyataan pada hari Rabu (19 Azar) mengisytiharkan bahawa polisi-polisi diskriminasi Taliban, terutamanya pendiskriminasian wanita dan kanak-kanak perempuan daripada pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan penyertaan awam, telah memusnahkan masa depan Afghanistan dan menafikan negara itu daripada pembangunan ekonomi dan sosial.

Mereka menekankan bahawa sistem pemisahan gender Taliban yang telah diinstitusikan, disertai dengan pengabaian sepenuhnya terhadap maruah kemanusiaan wanita, bukan sahaja merupakan satu jenayah terhadap kemanusiaan, malah serangan langsung terhadap semua piawaian hak asasi manusia sejagat.

Kenyataan itu merujuk kepada penindasan terhadap wartawan, aktivis masyarakat sivil, minoriti etnik dan agama, hukuman mati awam, hukuman fizikal, dan penahanan sewenang-wenangnya, dengan menyatakan bahawa semua jenayah ini dilakukan dalam keadaan kekebalan undang-undang yang mutlak.

Negara-negara penandatangan memberi amaran bahawa kesinambungan situasi ini melanggar komitmen antarabangsa Afghanistan dan akan menghapuskan sepenuhnya prospek keamanan mampan, kestabilan politik, dan kesejahteraan ekonomi negara itu.

Mereka menyeru Taliban agar serta-merta membatalkan semua sekatan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan, dan membenarkan mekanisme pemantauan dan ketanggungjawaban kebangsaan dan antarabangsa yang bebas beroperasi tanpa sebarang halangan.

Kenyataan ini dikeluarkan ketika Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah mengeluarkan waran tangkap untuk pemimpin-pemimpin kanan Taliban atas tuduhan jenayah berasaskan gender, dan beberapa negara Barat juga telah membuka kes terhadap Afghanistan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa.

Komuniti antarabangsa mengisytiharkan bahawa selagi Taliban terus melanggar hak asasi manusia, sebarang usaha normalisasi hubungan atau pengiktirafan terhadap kumpulan itu tidak akan berada dalam agenda.