Amaran Britain di Majlis Keselamatan: 21.9 Juta Penduduk Afghanistan Memerlukan Bantuan Segera

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Archie Young, Timbalan Wakil Tetap Britain di Majlis Keselamatan PBB, dengan memberi tumpuan kepada hak wanita dan kanak-kanak perempuan, keadaan kemanusiaan, dan cara interaksi dengan Taliban, menyatakan bahawa hak asasi manusia di Afghanistan telah dilanggar secara sistematik.

Beliau berkata, dalam tempoh empat tahun pemerintahan Taliban, lebih daripada seratus perintah telah menghadkan hak wanita dan kanak-kanak perempuan, dengan kanak-kanak perempuan berusia lebih 12 tahun dihalang daripada bersekolah dan wanita dihalang daripada bekerja, termasuk di agensi-agensi PBB.

Young memberi amaran mengenai krisis kemanusiaan yang semakin buruk, menambah: pada tahun 2026, dianggarkan 21.9 juta orang, bersamaan 45 peratus penduduk Afghanistan, akan memerlukan bantuan kemanusiaan.

Beliau menyatakan kebimbangan terhadap keadaan keselamatan makanan yang semakin merosot, terutamanya dengan kedatangan musim sejuk.

Wakil Britain itu menegaskan bahawa interaksi London dengan proses-proses PBB adalah bergantung kepada pematuhan Taliban terhadap komitmen antarabangsa, terutamanya berkaitan hak wanita dan memerangi keganasan. Beliau menyeru komuniti antarabangsa agar mengambil pendirian bersatu terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan.