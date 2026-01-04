Iran Desak PBB Pecat AS atas Pembunuhan Jeneral Soleimani

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Duta Besar dan Wakil Tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Amir Saeid Iravani, menegaskan bahawa pembunuhan oleh Amerika Syarikat ke atas Leftenan Jeneral Qassem Soleimani merupakan satu tindakan haram yang dirancang terhadap pegawai kanan sebuah negara berdaulat, dan Washington mesti dipersalahkan atas pelanggaran undang-undang antarabangsa itu.

Iravani menyatakan demikian dalam sepucuk surat kepada Setiausaha Agung PBB, António Guterres, dan Presiden Majlis Keselamatan PBB, Abukar Dahir Osman, pada hari Sabtu sempena ulang tahun keenam kemartiran Jeneral Soleimani. Panglima tentera tertinggi itu, yang merupakan ikon anti-keganasan, terbunuh pada 3 Januari 2020 dalam serangan dron AS berhampiran ibu negara Iraq, Baghdad.

Wakil Iran itu, dalam suratnya, menekankan bahawa Amerika Syarikat menanggung sepenuhnya tanggungjawab antarabangsa atas serangan tersebut, kerana ia melanggar Piagam PBB, undang-undang antarabangsa, dan hak asasi manusia, sekaligus terus mengancam keamanan serantau dan global.

Berikut adalah teks penuh surat berkenaan:

Yang Berbahagia,

Pada ulang tahun keenam pembunuhan pengecut oleh Amerika Syarikat ke atas Mejar Jeneral Qassem Soleimani, seorang panglima tertinggi Angkatan Tentera Iran dan tokoh utama dalam perjuangan menentang pertubuhan pengganas, termasuk Daesh (ISIS), saya ingin menekankan sekali lagi akibat undang-undang dan tanggungjawab yang jelas Amerika Syarikat atas perbuatan jenayah dan haram sebegini.

Seperti yang didokumenkan dalam komunikasi rasmi Iran kepada Setiausaha Agung dan Presiden Majlis Keselamatan sejak 2020, termasuk surat bertarikh 3, 7, dan 29 Januari 2020 (S/2020/13, S/2020/16, dan S/2020/81), serta 3 Januari 2022 (S/2022/5), 3 Januari 2023 (S/2023/7), 2 Januari 2024 (S/2024/4), dan 2 Januari 2025 (S/2025/4), Jeneral Soleimani dan para sahabatnya, semasa lawatan rasmi ke Iraq, sengaja dibunuh pada 3 Januari 2020 dalam satu serangan bersenjata terancang AS di Lapangan Terbang Antarabangsa Baghdad, dilakukan atas arahan terbuka Presiden Amerika Syarikat pada masa itu. Sasaran terancang dan haram ini terhadap pegawai kanan sebuah Negara Anggota PBB yang berdaulat yang memainkan peranan penting dalam memerangi keganasan di rantau ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan satu pelanggaran berat kewajipan antarabangsa Amerika Syarikat. Ia lebih jauh merupakan satu tindakan pencerobohan yang berat dan satu perbuatan antarabangsa yang salah di bawah undang-undang antarabangsa, yang mengakibatkan tanggungjawab antarabangsa penuh dan jelas Amerika Syarikat.

Tambahan lagi, perbuatan pengganasan pengecut ini merupakan satu pencabulan nyawa secara sewenang-wenangnya yang melanggar terang-terangan undang-undang hak asasi manusia antarabangsa, termasuk Perkara 6 Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Sivil dan Politik (ICCPR), yang mana Amerika Syarikat merupakan Negara Pihak. Sebarang tuntutan mempertahankan diri, keperluan, atau keadaan mendesak tidak satupun yang pernah dibuktikan tidak berasas dari segi undang-undang dan tidak boleh, di bawah apa jua keadaan, membenarkan perbuatan keganasan terang-terangan ini. Pembunuhan pegawai tentera kanan sebuah Negara berdaulat menetapkan satu preseden yang amat berbahaya, yang secara asasnya menjejaskan larangan terhadap penggunaan kekerasan dan menimbulkan ancaman serius kepada keamanan dan keselamatan antarabangsa.

Malangnya, tanpa tindakan masyarakat antarabangsa hanya membiarkan Amerika Syarikat bertindak lebih berani. Pada Jun 2025, Amerika Syarikat sekali lagi menggunakan kekerasan secara haram terhadap Iran, termasuk penglibatan langsung dan sokongannya terhadap rejim Israel dalam perang pencerobohan terhadap kedaulatan dan integriti wilayah Iran, melanggar terang-terangan Perkara 2(4) Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tindakan haram ini termasuk serangan terhadap orang awam, infrastruktur awam, dan kemudahan nuklear aman Iran di bawah perlindungan IAEA, mengakibatkan kemartiran lebih 1,100 orang yang tidak bersalah. Perang pencerobohan ini selanjutnya mengesahkan corak berterusan penghinaan terhadap undang-undang antarabangsa dan menunjukkan bahawa tindakan Amerika Syarikat sendiri merupakan satu ancaman benar dan berterusan kepada keamanan dan keselamatan serantau dan antarabangsa. Normalisasi atau toleransi terhadap perbuatan jenayah sebegini akan merosakkan asas-asas perintah undang-undang antarabangsa yang menjadi teras Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Republik Islam Iran telah memulakan, mematuhi sepenuhnya haknya di bawah undang-undang antarabangsa, usaha menerusi semua laluan undang-undang, politik, dan kehakiman yang ada—di peringkat kebangsaan dan antarabangsa—untuk memastikan pertanggungjawaban penuh ke atas semua pelaku, pengatur, dan perancang perbuatan pencerobohan dan keganasan yang berat dan haram ini.

Saya berterima kasih sekiranya surat ini boleh diedarkan sebagai dokumen rasmi Majlis Keselamatan.