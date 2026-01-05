Agensi Angkasa Iran: Tiga Satelit Berjaya Lengkap Ujian Awal Dalam Orbit

Tiga satelit Iran iaitu Zafar, Paya, dan Kowsar telah berjaya memasuki fasa ujian orbit, melengkapkan pelbagai ujian awal dalam orbit pada minggu pertama selepas pelancaran dengan status teknikal yang memuaskan, demikian diumumkan Agensi Angkasa Iran pada Ahad.

Menurut agensi angkasa tersebut, penilaian menunjukkan proses menilai dan menstabilkan subsistem ketiga-tiga satelit itu berjalan mengikut perancangan.

Sepanjang ujian dalam orbit, satelit-satelit tersebut telah memasuki fasa penilaian prestasi subsistem, dengan keadaan keseluruhannya dilaporkan memuaskan.

Agensi itu menyatakan bahawa disebabkan satu masalah yang berlaku semasa peringkat suntikan orbit satelit Paya oleh kenderaan pelancar, fokus khas diberikan untuk menstabilkan satelit ini.

Langkah-langkah pembetulan yang perlu telah dilaksanakan dengan ketepatan tinggi bagi menangani isu tersebut.

Berkaitan ujian orbit Paya, satelit tersebut telah berjaya melengkapkan ujian berkaitan subsistem bekalan dan pengagihan kuasa, pengurusan haba, komunikasi telemetri dan telekomando, penentudan kedudukan, penstabilan, kawalan orientasi dan penunjukan.

Proses menguji subsistem komunikasi pengimejannya sedang dijalankan.

Kowsar juga telah berjaya melaksanakan ujian subsistem bekalan dan pengagihan kuasa, pengurusan haba, komunikasi telemetri dan telekomando, penentudan kedudukan dan penstabilan.

Ia kini telah memasuki peringkat ujian subsistem kawalan orientasi dan penunjukannya.

Sementara itu, Zafar telah melengkapkan ujian awal berkaitan bekalan dan pengagihan kuasa, pengurusan haba, penentudan kedudukan, serta komunikasi telemetri dan telekomando.

Ujian pelengkap pada subsistem berkaitan sedang dijalankan. Kestabilan putaran satelit itu juga telah dinilai sebagai sesuai.

Setelah ujian yang sedang dijalankan selesai, peringkat berkaitan kawalan orientasi serta penghantaran, penyimpanan dan penghantaran semula data akan bermula.

Agensi Angkasa Iran menjelaskan bahawa ujian satelit dalam orbit adalah proses yang tepat, langkah demi langkah dan mengambil masa beberapa minggu yang dijalankan selepas pelancaran, di mana prestasi setiap subsistem dinilai secara berperingkat dalam keadaan orbit sebenar.

Berdasarkan perancangan sedia ada, ringkasan langkah-langkah teknikal dan keputusan ujian ini akan disediakan secara berperingkat kepada pakar dan mereka yang berminat dalam industri angkasa.