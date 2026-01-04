China Menuntut Pembebasan Segera Maduro

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Luar China, dengan meluahkan kebimbangan serius terhadap tindakan Amerika Syarikat menahan dan memindahkan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, dan isterinya Cilia Flores, menyifatkan tindakan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa dan prinsip-prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, serta menuntut pembebasan segera mereka.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar China, dinyatakan: Beijing, dengan kebimbangan yang mendalam, memantau penahanan paksa Presiden Venezuela dan isterinya oleh Amerika dan pemindahan mereka ke luar negara. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa, norma asas hubungan antarabangsa, serta matlamat dan prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Kementerian Luar China seterusnya menekankan bahawa Amerika Syarikat harus segera menjamin pembebasan Nicolas Maduro dan isterinya, serta sepenuhnya menjamin keselamatan nyawa mereka. Kenyataan ini juga menyeru agar usaha menggulingkan kerajaan Venezuela dihentikan dan menegaskan bahawa krisis yang sedia ada harus diselesaikan melalui dialog dan perundingan, bukan dengan menggunakan kekerasan dan tindakan unilateral.

Menurut laporan ini, pegawai China juga mengumumkan bahawa pemindahan paksa Presiden Venezuela dan isterinya melanggar peraturan antarabangsa yang diterima dan tidak selaras dengan tanggungjawab sebuah negara dalam kerangka sistem antarabangsa.

Reaksi ini timbul ketika laporan mengenai kehadiran meluas pasukan persekutuan Kementerian Kehakiman Amerika di sekitar 'Penahanan Metropolitan Brooklyn' (Metropolitan Detention Center Brooklyn) di bandar 'New York' (terletak di timur laut Amerika Syarikat) telah disebarkan; lokasi yang, menurut laporan, telah dikenakan langkah-langkah keselamatan ketat selepas serangan Amerika terhadap Venezuela dan penahanan Presiden negara tersebut.