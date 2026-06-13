Pembubaran atau Penggabungan Hashd al-Sha'abi: Projek Melemahkan Iraq

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pemimpin gerakan Asa'ib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, menegaskan bahawa sebarang tuntutan untuk membubarkan atau menggabungkan Pasukan Mobilisasi Rakyat (al-Hashd al-Sha'abi) adalah "penyempurnaan projek melemahkan elemen kekuatan Iraq" dan sebahagian daripada rancangan Zionis.

Dalam kenyataan sempena ulang tahun ke-12 penubuhan Hashd, beliau menuntut percepatan penggubalan undang-undang pasukan tersebut serta kelengkapan senjata moden.

Al-Khazali memperingati serangan ISIS pada Jun 2014 yang meletakkan Iraq "di ambang jurang." Beliau menyifatkan fatwa Ayatullah Sistani sebagai kelahiran kehendak rakyat baru.

Hashd Penjamin Perpaduan

Menurut al-Khazali, Hashd al-Sha'abi adalah "penjamin perpaduan nasional" yang lahir daripada fatwa tersebut sebagai penjelmaan perpaduan rakyat Iraq ketika kewujudan mereka terancam.

Beliau menyenaraikan tiga kebenaran:

Fatwa menyelamatkan wilayah: "Iraq berperang mewakili semua negara rantau ini." Hashd penjamin perpaduan: Pasukan ini terdiri daripada Sunni, Syiah, Arab, Kurdi, Turkoman, dan Kristian. Senjata terkawal: Hashd kini sebahagian daripada institusi keselamatan rasmi Iraq. Tuntutan pembubaran adalah projek melemahkan kekuatan Iraq dan rancangan Zionis.

Tuntutan Undang-Undang dan Kelengkapan

Al-Khazali menuntut percepatan penggubalan undang-undang Hashd bagi menjamin hak pejuang serta memantapkan struktur organisasi. Beliau juga menggesa agar pasukan Hashd dilengkapi senjata dan peralatan moden.

Perlu diingat, rang undang-undang Hashd tahun lalu dikeluarkan dari agenda parlimen Iraq akibat tekanan Amerika Syarikat.

Berdasarkan belanjawan Iraq 2024, jumlah pasukan rasmi Hashd al-Sha'abi ialah 238,075 orang dengan peruntukan 4 trilion 500 bilion dinar.