Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA), Rafael Grossi, mengumumkan hasratnya untuk memangku jawatan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Dalam satu sidang akhbar di Vienna pada hari Jumaat, Grossi menyatakan bahawa beliau ingin menjadi Setiausaha Agung melalui diplomasi yang tenang dan terukur, bukannya pendekatan agresif.

Setiausaha Agung Pragmatik

Grossi menegaskan bahawa jawatan Setiausaha Agung bukanlah seremonial semata-mata.

"Setiausaha Agung hadir untuk menyelesaikan masalah," katanya.

"Saya percaya kepada Setiausaha Agung yang pragmatik, bukan seseorang yang menuduh orang lain."

Beliau menekankan kepentingan mengekalkan dialog dengan tokoh-tokoh politik kanan. Menurutnya, jika seseorang dikenali sebagai penjenayah, dialog akan terhenti tanpa sebarang penyelesaian kepada masalah.

Grossi menyebut peranannya sebagai pengantara antara Rusia dan Ukraine sebagai contoh pendekatannya terhadap isu-isu sebegini.

Latar Belakang

Perlu diingat bahawa tempoh jawatan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres akan berakhir pada 31 Disember 2026.

Sementara itu, Grossi dikatakan tidak mempunyai rekod prestasi yang baik sebagai Ketua Pengarah IAEA. Beliau bukan sahaja tidak mengutuk serangan Amerika Syarikat dan rejim Zionis ke atas kemudahan nuklear Iran, malah sebelum ini juga dilaporkan telah memindahkan maklumat nuklear Iran secara tidak sah kepada pihak-pihak yang bermusuhan.