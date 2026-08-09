Sebarang Rancangan yang Melanggar Kedaulatan Iran di Selat Hormuz Tidak Akan Diterima

Menurut laporan agensi berita Abna, Hamidreza Hajibabaee, Timbalan Pengerusi Majlis Perundingan Islam, dalam sidang terbuka Parlimen hari ini, Ahad (18 Mordad), dan dalam ucapan pra-agendanya, dengan merujuk kepada penganjuran meriah upacara Arbain Husein dan menyampaikan takziah atas syahadah beberapa penasihat tentera Iran dan orang awam dalam serangan ke wilayah Ninawa di Iraq, berkata: Peristiwa ini menunjukkan kehendak keangkuhan (imperialisme dunia) untuk menghalang penganjuran meriah upacara Arbain dan kemarahan mereka terhadap penyertaan orang-orang dari pelbagai negara dunia dalam epik besar ini dan puncak tertinggi kebebasan dan kemuliaan ini.

Timbalan Pengerusi Parlimen meneruskan ucapan pra-agendanya: Amerika Syarikat telah menunjukkan bahawa dalam sebarang perkara ia tidak bertindak dengan ikhlas, dan pada masa ini tiada rundingan dengan Amerika, dan jika ada perbincangan antara kami dan Oman, ia tidak sepatutnya dengan campur tangan Amerika; berbicara dengan Amerika yang tidak menepati mana-mana janjinya perlu dilakukan dengan berhati-hati, teliti dan penuh perhatian untuk menjamin hak-hak bangsa besar Iran, dan apa yang pemimpin kita tercinta katakan adalah garis panduan asas kita dalam menghadapi Amerika dan rejim Zionis.

Hajibabaee menyatakan: Republik Islam Iran bertindak dengan kuat ke arah perpaduan negara-negara Islam dan rantau ini, tetapi pada masa yang sama, mana-mana negara yang ingin membantu Amerika menyerang Iran akan menjadi sasaran misil Republik Islam, dan angkatan tentera kita tidak akan membenarkan rantau ini dieksploitasi untuk menyerang Iran dan akan mempertahankan hak Iran, kerana kita sedang berperang dengan Amerika, dan bangsa telah mengisytiharkan kesediaannya untuk perang ini dan tidak akan mengalah daripada hak-haknya.