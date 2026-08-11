Jurucakap IRGC: Perang Ramadan Mendedahkan Kelemahan Strategik Amerika Syarikat

Menurut ABNA memetik IRNA, Brigedier Jeneral Hossein Mohebbi, jurucakap IRGC, pada hari Selasa dalam ucapannya berkata: Amerika Syarikat dalam kebanyakan peperangannya telah berusaha untuk mentakrifkan kos peperangan di luar negaranya dan melibatkan pelbagai negara dalam peperangan tanpa wilayah Amerika terjejas, tetapi dalam Perang Ramadan, kerosakan ini kembali kepada Amerika sendiri.

Beliau menambah: Kekuatan ini adalah hasil daripada keupayaan Pasukan Quds Republik Islam, angkatan tentera dan IRGC, yang berjaya mengembalikan kos peperangan kepada pihak lawan.

Mohebbi berkata: Amerika Syarikat di tengah-tengah peperangan mengancam bahawa jika Iran tidak menyerah, mereka akan mensasarkan semua infrastruktur negara. Mesej Republik Islam ialah bahawa terhadap ancaman terdapat ancaman timbal balik, dan jika Amerika Syarikat melaksanakan ancamannya, Iran juga akan melaksanakan ancamannya.

Beliau menyifatkan kehausan persenjataan Amerika sebagai salah satu kesan lain daripada Perang Ramadan dan berkata: Hari ini persenjataan strategik Amerika, yang sangat diperlukan oleh negara ini, telah mengalami kehausan dan pengurangan yang ketara, dan penggantiannya tidak mungkin dalam masa terdekat.

Jurucakap IRGC menambah: Doktrin Amerika Syarikat adalah berdasarkan peperangan serentak di beberapa front. Pengurangan persenjataan bagi negara ini di tengah-tengah Lautan Pasifik, menentang Rusia dan China, serta di front-front yang dianggap Amerika sebagai ancaman, merupakan ancaman besar.