Menurut ABNA, dalam ucapan Leftenan Jeneral Abdollahi dinyatakan: "Saya, dengan menghargai perjuangan tanpa henti dan bersejarah IRGC dalam pelbagai bidang menjaga Revolusi Islam dalam bidang pertahanan, keselamatan dan pembasmian kemiskinan, menekankan kesediaan penuh dan menyeluruh Ketua Turus Angkatan Tentera dalam menyokong, menemani dan memberikan sokongan strategik kepada institusi revolusioner dan rakyat tersebut."
Leftenan Jeneral Abdollahi: Ketua Turus Angkatan Tentera Iran Bersedia Sepenuhnya dan Menyeluruh Menyokong IRGC
12 Ogos 2026 - 00:46
News ID: 1851693
Source: ABNA
Ketua Turus Angkatan Tentera Iran dalam ucapannya yang mengucapkan tahniah atas pelantikan Leftenan Jeneral Vahidi sebagai Panglima IRGC, menekankan kesediaan penuh dan menyeluruh turus dalam menyokong, menemani dan memberikan sokongan strategik kepada institusi revolusioner dan rakyat tersebut.
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