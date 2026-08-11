Leftenan Jeneral Abdollahi: Ketua Turus Angkatan Tentera Iran Bersedia Sepenuhnya dan Menyeluruh Menyokong IRGC

Menurut ABNA, dalam ucapan Leftenan Jeneral Abdollahi dinyatakan: "Saya, dengan menghargai perjuangan tanpa henti dan bersejarah IRGC dalam pelbagai bidang menjaga Revolusi Islam dalam bidang pertahanan, keselamatan dan pembasmian kemiskinan, menekankan kesediaan penuh dan menyeluruh Ketua Turus Angkatan Tentera dalam menyokong, menemani dan memberikan sokongan strategik kepada institusi revolusioner dan rakyat tersebut."