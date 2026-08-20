Yaman Halang 48 Kapal, Sasarkan 8 Kapal Minyak

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jurucakap kerajaan Yaman mengumumkan bahawa angkatan bersenjata negara itu berjaya menghalang laluan 48 buah kapal di perairan Laut Merah dan Laut Arab, serta menyasarkan lapan lagi kapal tangki minyak dalam satu operasi maritim yang dikatakan bertujuan menegakkan kedaulatan negara.

Menurut jurucakap itu, pasukan Yaman telah berjaya menetapkan tiga persamaan strategik baharu dalam konflik di rantau ini. Pertama, persamaan "pengepungan berbalas pengepungan" iaitu membalas sekatan musuh dengan sekatan maritim ke atas kapal-kapal yang berkaitan. Kedua, persamaan "perlindungan kedaulatan Yaman" untuk menentang sebarang pencerobohan daripada musuh. Dan ketiga, persamaan "menyasarkan penempatan tentera Saudi" di mana sahaja tentera Saudi ditempatkan.

Angkatan Yaman berjaya menghalang laluan 48 buah kapal daripada melalui perairan strategik di Laut Merah dan Laut Arab. Selain itu, lapan buah kapal tangki minyak turut menjadi sasaran dalam operasi berkenaan.

Jurucakap itu menegaskan bahawa kejayaan ini membolehkan Yaman mengenakan sekatan maritim sepenuhnya terhadap Arab Saudi sebagai tindakan balas terhadap sekatan yang dikenakan ke atas negara itu sebelum ini. Katanya, semua tindakan ini adalah sebahagian daripada hak Yaman untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya daripada sebarang bentuk pelanggaran oleh pihak musuh.

Beliau juga menegaskan bahawa penempatan dan perhimpunan tentera Saudi di mana-mana lokasi akan terus menjadi sasaran sah untuk angkatan bersenjata Yaman.

Setakat ini, Arab Saudi masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi sebagai respon terhadap dakwaan Yaman. Dunia kini menunggu perkembangan selanjutnya ekoran ketegangan maritim yang semakin meningkat di perairan strategik Timur Tengah.