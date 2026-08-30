Sheikh Naim Qassem: Imam Syahid menghidupkan semula isu Palestin dengan bergantung kepada perpaduan praktikal

Menurut laporan agensi Abna memetik Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qassem, Setiausaha Agung Hizbullah Lubnan, dalam ucapannya pada Minggu Perpaduan menyatakan bahawa kekalahan rejim Zionis dalam tiga peperangan adalah hasil kegigihan dan ketahanan rakyat.

Beliau menegaskan: Selagi kita kekal gigih dan teguh, musuh tidak akan mampu merealisasikan projek dan rancangan-rancangannya.

Setiausaha Agung Hizbullah Lubnan menambah: Sebarang kegigihan, tidak kira apa harganya, membina asas untuk memulihkan kedudukan kita dan mengukuhkan keupayaan kita untuk mencapai matlamat-matlamat kita dan menggagalkan projek musuh.

Beliau berkata: Perpaduan praktikal yang menjadi asas gerakan Imam Syahid kita Ayatullah Khamenei, telah menghidupkan semula isu Palestin.

Sheikh Qassem menyatakan: Perbezaan pendapat di kalangan umat Islam tidak boleh membawa kepada pembukaan front dalaman dan melupakan musuh utama kita.