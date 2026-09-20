Mejar Jeneral Rezaei: Amerika tiada jalan lain selain menerima syarat-syarat Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, menulis dalam akaunnya di salah satu media sosial: 7 syarat Iran untuk memulakan sebarang rundingan telah dimaklumkan kepada kerajaan Amerika. Mesej Tehran adalah jelas dan tidak kabur; jika Washington ingin keluar dari kesulitan yang diciptanya sendiri dan tidak terus terperangkap di dalamnya, ia tiada jalan lain selain menerima hak dan syarat-syarat Iran.