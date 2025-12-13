Suruhanjaya PBB Tiba di Quneitra, Syria untuk Siasat Dakwaan Pencerobohan oleh Tentera Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah suruhanjaya penyiasatan fakta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah tiba di wilayah Quneitra, Syria, pada pagi Sabtu lalu. Misi utama pasukan ini adalah untuk mendokumentasikan dakwaan pencerobohan oleh tentera Israel terhadap orang awam dan harta benda mereka di wilayah tersebut, menurut kenyataan rasmi daripada Pejabat Gabenor Quneitra.

Lawatan ini sebahagian daripada mandat suruhanjaya tersebut. Tindakan ini mengikuti kunjungan kerja sebelumnya oleh pasukan PBB yang telah menemui penduduk bandar Khan Arnabeh di pinggir Quneitra pada hari Khamis untuk mengumpul keterangan mengenai insiden yang didakwa.

Konteks Keselamatan yang Tegang

Keadaan di wilayah sempadan ini dilaporkan sangat tegang. Menurut sumber berita tempatan, serangan ke atas kawasan luar bandar Quneitra dan wilayah Daraa yang berjiranan telah direkodkan hampir setiap hari, seringkali disertai dengan operasi tangkapan. Ada antara mereka yang ditahan telah dibebaskan, manakala yang lain masih berada dalam tahanan.

Dari sudut ketenteraan, laporan menyatakan terdapat kehadiran pangkalan tentera Israel yang ketara di seluruh Syria, merentasi dari puncak Gunung Hermon sehingga ke kawasan lembangan Yarmouk di selatan. Secara khusus, terdapat lapan pangkalan di wilayah Quneitra dan satu lagi di Daraa.

Reaksi dan Langkah Seterusnya

Setakat ini, belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada pihak Israel mengenai kedatangan suruhanjaya PBB ini. Secara sejarah, Israel seringkali mengkritik misi-misi penyiasatan PBB yang serupa, dengan mendakwa ia berat sebelah dan tidak mengambil kira ancaman keselamatan segera yang dihadapinya.

Suruhanjaya ini dijangka akan terus menjalankan siasatan di lapangan, mengumpul bukti, dan menemui saksi sebelum menyiapkan laporan rasmi untuk dibentangkan kepada badan-badan berkaitan di PBB.

Latar Belakang: Quneitra merupakan wilayah yang terletak di Dataran Tinggi Golan, sebuah kawasan yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Statusnya yang sensitif sering menjadikannya tumpuan ketegangan dan konflik serantau.