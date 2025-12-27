Trump: Semua Kem ISIS di Nigeria Dimusnahkan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, dalam temu bual dengan akhbar "Politico," mendedahkan butiran serangan udara ke atas kedudukan ISIS di Nigeria dan mengumumkan bahawa operasi tentera ini telah memusnahkan sepenuhnya semua kem pengganas di negara Afrika ini. Beliau menyifatkan tindakan ini sebagai "hadiah Krismas" dan menyatakan bahawa operasi ini dilaksanakan sebagai tindak balas kepada pembunuhan beramai-ramai penganut Kristian.

Trump menjelaskan bahawa operasi tersebut pada asalnya dirancang untuk dilaksanakan pada hari Rabu, tetapi beliau memerintahkan untuk ditangguhkan selama satu hari atas sebab-sebab simbolik. Beliau menambah: "Mereka tidak menjangkakan serangan sedemikian, tetapi kami menyerang dengan kekuatan penuh dan semua kem telah dimusnahkan sepenuhnya."

Menurut Trump, pasukan Amerika menggunakan dron yang dilengkapi dengan sistem GPS untuk melaksanakan serangan dengan tepat dan semua sasaran yang ditetapkan telah dimusnahkan tanpa kecuali.

Sebelum serangan ini yang dilaksanakan pada malam Khamis, Trump telah mengugut bahawa jika pembunuhan penganut Kristian oleh kumpulan pelampau di Nigeria berterusan, semua bantuan kepada negara ini akan dihentikan dan mereka akan menghadapi pengganas dengan "senjata api."

Akhbar "New York Times" melaporkan bahawa Trump tidak memberikan butiran khusus tentang serangan yang dirujuknya dan tidak memberikan bukti untuk dakwaan yang dikemukakan oleh beberapa sekutu politiknya mengenai penganut Kristian menjadi sasaran di Nigeria.

Walau bagaimanapun, menurut laporan seorang pegawai tentera Amerika, lebih daripada 12 peluru berpandu "Tomahawk Cruise" telah dilancarkan dari sebuah kapal perang di Teluk Guinea dan mensasarkan dua kem ISIS di negeri Sokoto, Nigeria. Penilaian awal Pemerintah Amerika di Afrika menunjukkan bahawa sejumlah anggota ISIS terbunuh dalam serangan ini.

Trump menulis di media sosial: "Amerika Syarikat melancarkan serangan kuat dan membawa maut ke atas ISIS di barat laut Nigeria" dan menuduh kumpulan ini melakukan "pembunuhan kejam terhadap penganut Kristian yang tidak bersalah."

Seorang pegawai Jabatan Pertahanan Amerika memberitahu Agensi Berita "Associated Press" bahawa serangan ini dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan Nigeria, dan Kementerian Luar Nigeria juga mengesahkan kerjasama ini dalam satu kenyataan.

Trump sebelum ini, pada 1 November (10 Aban 1404 HS), memberi amaran bahawa jika kerajaan Nigeria meneruskan pembunuhan penganut Kristian, Amerika akan segera menghentikan semua bantuan dan mungkin mengambil tindakan dengan "senjata api."

Sehari sebelumnya, kerajaan Trump mengumumkan bahawa Nigeria akan sekali lagi dimasukkan ke dalam senarai "Negara Kebimbangan Khas"; satu tindakan yang pernah dilaksanakan pada tahun 2020 (1399 HS) pada akhir tempoh pertama kepresidenan Trump, tetapi dibatalkan semasa pentadbiran Biden.

Selepas serangan pada hari Khamis, Kementerian Luar Nigeria sambil menyambut baik kerjasama dengan Amerika, menolak dengan tegas tuduhan mengenai penganut Kristian menjadi sasaran dan menekankan bahawa serangan pengganas terhadap mana-mana kumpulan—sama ada Kristian, Muslim atau puak lain—adalah "penghinaan terhadap nilai-nilai Nigeria serta keamanan dan keselamatan antarabangsa."

Presiden Nigeria juga dalam satu kenyataan pada November (Aban 1404 HS) menyatakan bahawa menggambarkan Nigeria sebagai sebuah negara "tidak bertoleransi agama" tidak mencerminkan realiti nasional negara itu dan menekankan usaha kerajaan untuk melindungi kebebasan beragama dan kepercayaan semua warganegara.