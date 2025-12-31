Presiden Baharu Persatuan Komuniti Islam Itali: Perjanjian dengan Kerajaan adalah Hak Umat Islam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Yassine Baradai, dilahirkan di Maghribi dan dibesarkan di wilayah Brianza di utara Itali, telah dipilih sebagai Presiden baharu Kesatuan Komuniti Islam Itali (UCOII) – sebuah kesatuan yang mewakili 153 masjid di seluruh negara Eropah ini. Dalam satu wawancara dengan media, beliau menekankan bahawa pertubuhan ini "mewakili Islam yang sederhana dan liberal," serta menyatakan bahawa menentang radikalisme agama dan mempertahankan hak umat Islam adalah teras agenda beliau.

Baradai, dengan merujuk kepada keadaan sukar semasa dan suasana Islamofobia dalam media dan politik Itali, menyatakan bahawa keutamaan beliau adalah "mengukuhkan dialog antara agama, memperluas kehadiran sosial umat Islam, dan mendesak untuk menandatangani perjanjian rasmi antara kerajaan Itali dan umat Islam." Perjanjian yang berdasarkan undang-undang Itali ini dapat mengukuhkan hak-hak keagamaan dan mengisytiharkan perkara-perkara penting seperti pembinaan masjid, ruang pengebumian Islam, dan pelaksanaan rasmi beberapa upacara keagamaan. Beliau menekankan bahawa halangan politik – terutamanya selepas peristiwa 7 Oktober 2023 di Palestin yang dijajah – telah menghalang kemajuan rundingan ini.

Presiden baharu Kesatuan Komuniti Islam Itali, yang juga mempunyai pengalaman berkhidmat dalam komuniti Islam Piacenza, menolak dakwaan mengenai ketiadaan "perwakilan tunggal" dalam kalangan umat Islam Itali dan menegaskan: "Alasan mengenai perpecahan komuniti Islam adalah helah untuk tidak menerima dialog; masalahnya adalah ketiadaan kehendak politik." Beliau juga merujuk kepada pertemuannya dengan Mahmoud Abbas, Presiden Pihak Berkuasa Palestin di Rom, dan menyatakan bahawa kedua-dua pihak bersetuju untuk berusaha menghentikan "pembunuhan rakyat Palestin" dan meneruskan jalan untuk pengiktirafan negara Palestin.

Mengenai kes Mohammed Hanoun, aktivis Palestin yang ditahan di Genoa, Baradai menambah: "Terdapat pengenalan selama 30 tahun terhadapnya, dan kami berharap dakwaan hubungan dengan apa yang dipanggil keganasan dalam kes ini adalah tidak berasas seperti kes-kes sebelumnya." Beliau juga mendakwa bahawa masjid-masjid di bawah Kesatuan Komuniti Islam Itali bekerjasama dengan Jabatan Pentadbiran Penjara Itali (DAP) dalam melaksanakan program untuk mencegah ekstremisme, dengan menyatakan: "Radikalisme mencemari Islam yang tulen dan memudaratkan umat Islam."

Akhir sekali, beliau menekankan komposisi baharu Majlis Pimpinan Kesatuan yang turut merangkumi empat wanita, dengan menyatakan bahawa kehadiran mereka adalah "tanda keupayaan wanita Islam dan peranan mereka yang semakin berkembang dalam struktur sosial dan pengurusan."