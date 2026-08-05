Penekanan Qatar terhadap Pengurangan Ketegangan dan Pengukuhan Keselamatan di Rantau Ini

Seperti yang dilaporkan oleh agensi berita ABNA memetik Al-Mayadeen, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, dalam pertemuan hari ini, Rabu, dengan Badr Abdel-Ati, Menteri Luar Negeri Mesir, membincangkan usaha diplomatik yang bertujuan mengurangkan ketegangan dan mengukuhkan keselamatan serta kestabilan di rantau ini.

Menurut kenyataan media ini, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar dalam perundingan ini menekankan keperluan melaksanakan memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran, termasuk jaminan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar menekankan sokongan Doha terhadap usaha-usaha untuk mengurangkan ketegangan dan mencapai persetujuan komprehensif yang akan merealisasikan keamanan berkekalan di rantau ini.