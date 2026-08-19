Amaran Ketua Turus Angkatan Tentera mengenai Bantuan kepada Tentera AS yang Agresif

Menurut laporan agensi berita ABNA, Leftenan Jeneral Ali Abdollahi, Ketua Turus Angkatan Tentera, di dalam akaun media sosialnya, dalam amaran kepada negara-negara di rantau ini mengenai bantuan kepada tentera AS yang agresif, menulis: "Negara-negara di pesisir selatan Teluk Parsi, yang melalui pelbagai kenyataan mengisytiharkan bahawa mereka tidak membenarkan AS menggunakan wilayah mereka menentang Iran, hendaklah tahu bahawa tiada apa yang tersembunyi daripada pandangan kami."

Dalam kesinambungan mesej ini dinyatakan: "Sebilangan besar pesawat tentera, terutamanya pesawat pengisian minyak, di pangkalan-pangkalan serantau tanpa pengetahuan negara tuan rumah adalah sukar untuk dipercayai."

Ketua Turus Angkatan Tentera dalam mesejnya menambah: "Kami memberi amaran bahawa sebarang bentuk bantuan dan kemudahan kepada tentera AS yang agresif akan dianggap sebagai penyertaan dengan pasukan tentera AS."