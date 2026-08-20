Trump Umum Fasa Baharu Perang Ekonomi Terhadap Iran: "Hari D-Day Ekonomi"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengumumkan permulaan fasa baharu perang ekonomi terhadap Iran, yang digambarkannya sebagai operasi sekatan paling keras dalam sejarah pernah dikenakan ke atas mana-mana negara, dalam satu kenyataan yang mengejutkan dunia.

Trump berkata, dia sudah pun memberi peluang terbaik kepada Republik Islam Iran untuk mencapai satu persetujuan, namun Tehran gagal merebut peluang itu. Jadi, hari ini dia mengisytiharkan bahawa operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap mana-mana negara akan bermula dengan serta-merta.

Dalam kenyataannya, Trump mendakwa bahawa tentera laut Iran sudah musnah, tentera udara mereka sudah hancur, kilang-kilang ketenteraan mereka kini menjadi timbunan runtuhan, wang mereka tidak lagi bernilai, dan negara mereka tergantung di hujung rambut.

Trump juga memberi amaran keras kepada mana-mana negara yang cuba membantu Iran sama ada melalui institusi kewangan, perniagaan, lapangan terbang atau entiti kerajaan bahawa mereka akan menghadapi akibat ekonomi yang besar. Katanya, penyeludupan minyak, talian swap, pemindahan wang tunai, pusat pertukaran wang asing, pendaftaran kapal, dan syarikat cengkerang semuanya mesti dihentikan sekarang.

Trump menggelarkan hari pengumuman itu sebagai "ECONOMIC D-DAY" (Hari D-Day Ekonomi) dan menyeru semua sekutu AS untuk berdiri bersama Amerika dalam usaha mengasingkan dan mengalahkan Iran.

Dia mengakhiri kenyataannya dengan kata-kata keras bahawa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklear, dan tindakan bersejarah ini akan melumpuhkan keupayaan mereka untuk menyebarkan keganasan di seluruh dunia.

Setakat ini, pihak berkuasa Iran masih belum mengeluarkan sebarang respon rasmi terhadap pengumuman terbaru Trump. Dunia kini menunggu reaksi Tehran serta kesan sebenar sekatan baharu ini terhadap ekonomi dan politik rantau Timur Tengah.