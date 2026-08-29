Pelosi: AS Tidak Mencapai Sebarang Matlamat Strategik dalam Perang Menentang Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Nancy Pelosi, bekas Pengerusi Dewan Rakyat AS, dalam hantaran di X, mengkritik pendekatan pentadbiran Trump dalam perang menentang Iran dan menulis: «Kini sudah enam bulan sejak perang haram Trump menentang Iran bermula - satu kesilapan besar yang meragut nyawa 19 askar dan mencederakan lebih 750 orang.»

Beliau menambah: «Selepas enam bulan dan membelanjakan berbilion dolar, operasi “Kegagalan Epik” masih belum mencapai sebarang matlamat strategik.»

Dalam hantaran ini, Pelosi menggunakan ungkapan ironis «Kegagalan Epik» untuk menekankan kegagalan Trump dalam perang dan pencerobohan terhadap Iran ini.

Sebelum ini, Chuck Schumer, ketua minoriti Demokrat di Senat AS, juga telah berkata: «Enam bulan berlalu sejak Trump mencetuskan perang menentang Iran yang membahayakan angkatan tentera kita. Enam bulan berlalu sejak Trump mencetuskan perang yang menyebabkan kenaikan harga bahan api yang sangat tinggi dan ketidakstabilan dunia. Pentadbiran Trump menerbitkan pembohongan terang-terangan tentang kegagalan mereka dalam isu Iran, sedangkan realitinya adalah Iran selepas enam bulan menguasai Selat Hormuz.»